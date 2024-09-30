チェルシーのアカデミーからは続々と優秀な選手が輩出されるが、トップチームでポジションを確保するのは相当に困難だ。出番確保と成長を求め、チェルシーを離れる決断を下した選手も少なくない。現在ノッティンガム・フォレストでプレイするFWカラム・ハドソン・オドイ（23）もその1人だ。ハドソン・オドイはチェルシーのトップチームでもインパクトを残していたが、昨夏にノッティンガム・フォレストへの完全移籍を選択。昨季は