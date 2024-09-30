チェルシーに所属するイングランド代表MFは今季も大爆発している。28日に行われたプレミアリーグ第6節、ブライトン戦を4-2と勝利で飾ったチェルシー。そんな同試合で圧巻のパフォーマンスを見せたのがイングランド代表MFコール・パルマー。前半だけで4得点を挙げた同選手の活躍ぶりにはサッカー解説者のガリー・ネビル氏も驚きを隠せないようだ。『NBC Sports Soccer』が伝えている。「パルマーの活躍ぶりには完全に驚かされている