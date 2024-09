iNKODEエンターテインメントの初の新人ガールズグループSAY MY NAMEが、デビュー前から注目を集めている。彼女たちは、10月12日に北九州市・西日本総合展示場 新館で開かれる「TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION」のステージに立つ。ジェジュンが手掛けたSAY MY NAMEは、10月16日の正式デビューを控えて同イベントへの出演を発表し、デビュー前から存在感を放った。「TOKYO GIRLS COLLECTION」は、国内最大規模のファ