1980年代にカリスマ的人気で女子プロレス旋風を巻き起こした稀代の悪役レスラー、ダンプ松本の半生をオリジナル脚本で描くNetflixシリーズ「極悪女王」（世界独占配信中）。劇中でダンプ松本（松本香）、クラッシュ・ギャルズ（長与千種＆ライオネス飛鳥）らの憧れの存在として登場するビューティ・ペアのジャッキー佐藤が「カッコ良すぎる」と注目を浴び、演じているのは誰なのかと話題沸騰だ。名もなき少女から日本中に憎ま