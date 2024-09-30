石川県能登地方を襲った記録的豪雨から30日で10日目です。4人の行方や安否がいまだ分からなくなっている現場では懸命な捜索活動が続けられています。県内では今回の豪雨で13人が死亡し、4人の行方や安否が分かっていません。21日に川が氾濫し住宅4棟が流された輪島市久手川町では、喜三翼音（きそ・はのん）さん（14）と前川政二（まえかわ・まさじ）さん（80）の2人の捜索が30日も行われました。捜索には、警察、消防、自衛隊合わ