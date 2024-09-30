サッカーの明治安田生命J3リーグ・ツエーゲン金沢は28日、アウェイでFC岐阜に手痛い負けを喫し、順位を10位に落としました。ここまで7試合白星がなく、昇格に向けたプレーオフ進出へ正念場を迎えているツエーゲンですが、前半17分、コーナーキックから左隅にゴールを決められ、先制点を奪われます。前半アディショナルタイムには、山本がペナルティエリアからゴールを狙いますがポストに阻まれ、得点につながりません。その後もチ