未成年と知りながらわいせつな行為に及んだとして、石川県教育委員会は県内の中学校に務める男性教員を30日付けで懲戒免職処分としました。県教育委員会によりますと、男性教員は18歳未満の少女に対し未成年と知りながらわいせつな行為を行ったもので、少女から相談を受けた知人が市町の教育委員会に連絡したことから発覚しました。この男性教員は県の教育委員会による事情聴取に対して「被害者に本当に申し訳ないことをした」と話