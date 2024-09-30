未成年と知りながらわいせつな行為に及んだとして、石川県教育委員会は県内の中学校に務める男性教員を30日付けで懲戒免職処分としました。県教育委員会によりますと、男性教員は18歳未満の少女に対し未成年と知りながらわいせつな行為を行ったもので、少女から相談を受けた知人が市町の教育委員会に連絡したことから発覚しました。この男性教員は県の教育委員会による事情聴取に対して「被害者に本当に申し訳ないことをした」と話
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 斉藤慎二 年内復帰は絶望的か
- 2. 粗品 活動休止の斉藤慎二に言及
- 3. 夫不倫も義父の衝撃発言にあ然
- 4. マイコプラズマ肺炎 都で大流行
- 5. 沖縄の実家売却か…金城武の近況
- 6. 藤井王座の大逆転 解説キョトン
- 7. 強盗をヘッドロック 客に感謝状
- 8. 清水良太郎 緊急搬送されていた
- 9. 「頂き女子」号泣に被害者が言及
- 10. 堂本光一に「訃報」質問か 炎上
- 1. マイコプラズマ肺炎 都で大流行
- 2. 強盗をヘッドロック 客に感謝状
- 3. 「頂き女子」号泣に被害者が言及
- 4. ゴキブリ駆除高額請求 社名公表
- 5. フェス殺人未遂 人違いの可能性?
- 6. 袴田さんの「拘禁症」姉が明かす
- 7. 失職の兵庫知事 街頭であいさつ
- 8. 医師に「大学どこ?」患者の正体
- 9. 駄々こねる子 高市氏に批判の声
- 10. 村上氏が総務相へ「一番だめ」
- 1. 記念撮影拒否 麻生氏の態度波紋
- 2. 森永卓郎氏「令和恐慌は確実」
- 3. 石破氏は「単純な話分からない」
- 4. 石破氏は適当だな ひっくり返る
- 5. ヨーカドー閉店辛すぎ 惜しむ声
- 6. 常に恩人を…石破氏の裏切り歴史
- 7. 高市陣営がブチギレている理由
- 8. 寝るとき冷房 身体に悪いはウソ?
- 9. 女性問題で辞職 宮沢氏が出馬へ
- 10. やはり菅首相は"モグリ"だった
- 1. NewJeansハニさん 国会召致へ
- 2. 片道89万円でカビ 印航空機話題
- 3. 韓国女優「独島」訪問し批判殺到
- 4. 動画撮影でヘビに噛まれ死亡 印
- 5. 米ディズニー 子の前で母親逮捕
- 6. ナワリヌイ氏は「毒殺」文書入手
- 7. 移民重荷で「490万円で帰って」
- 8. 小遣いもらえず親蹴り倒す 中国
- 9. 「スーパーヒーロー」商標無効へ
- 10. BLACKPINKリサ 新曲で熱愛暗示か
- 1. 一生働かぬ49歳 同窓会で友呆れ
- 2. 沖縄で破滅的な「コストコ渋滞」
- 3. 娘逮捕のヤマハ発動機社長が辞任
- 4. サラリーマン 金持ちなれない訳
- 5. 「海外行きたくない」Z世代増加
- 6. 実家50万で売ります 富豪即買い
- 7. 夢の長野移住も「引っ越したい」
- 8. 51歳で転職 年収200万円増のワケ
- 9. 日本郵便 郵便局で昼休み導入へ
- 10. 楽天 みずほFGと新業務提携へ
- 1. [てっぱんアプリ！] GoogleにAIを活用…
- 2. スマホなど向け睡眠ゲーム「Pokemon Sl…
- 3. 「ファイナルファンタジーXV」の発売記…
- 4. ビジネスシーンで大活躍の“ラグスポ”…
- 5. グーグルがスマートスピーカー「Google…
- 6. Windows Subsystem for Linuxガイド 第…
- 7. 携帯電話サービス「IIJmio」の利用者が…
- 8. マリファナを水耕栽培している地下洞窟…
- 9. オフラインのカード決済は安全?
- 10. JFA公認 日本代表モデルイヤホン
- 1. パリピ気質? 大谷の嫌いなタイプ
- 2. 大谷が応えた1015億円の期待
- 3. イチロー氏凌駕 天才24歳に衝撃
- 4. 大谷50号 300円の共同所有を提案
- 5. 田中将大 出場選手登録を抹消
- 6. 大谷 115年ぶり「伝説」達成確実
- 7. 大谷よりボンズ OB主張に猛反論
- 8. 再炎上 町田・黒田監督の人物像
- 9. ヤク7選手戦力外 近藤は引退示唆
- 10. 巨人 菊田ら8選手に戦力外通告
- 1. 斉藤慎二 年内復帰は絶望的か
- 2. 粗品 活動休止の斉藤慎二に言及
- 3. 沖縄の実家売却か…金城武の近況
- 4. 藤井王座の大逆転 解説キョトン
- 5. 清水良太郎 緊急搬送されていた
- 6. 堂本光一に「訃報」質問か 炎上
- 7. 山本舞香 新MC抜擢も批判続出か
- 8. 漫画原作 日テレがドラマ中止へ
- 9. 会見で憔悴? 菅氏に心配の声続出
- 10. 「別人」戸田恵梨香の近影に驚き
- 1. 夫不倫も義父の衝撃発言にあ然
- 2. 実は双子と知り驚いた芸能人1位
- 3. 断捨離ハマった女性...衝撃決断
- 4. 忙しくてもキレイな人の習慣
- 5. 可愛すぎ！ 彼氏が喜ぶ彼女の甘え方6…
- 6. 五右衛門「震える程」人気パスタ
- 7. 2人同時? 夫の壮絶な社内不倫
- 8. 足疲れ解決 ユニクロ&GUブーツ
- 9. そんなときに？ 男子が女子につい「ム…
- 10. 乳液NG 美容のプロのスキンケア