京都大病院は３０日、同性パートナーをドナー（臓器提供者）とする生体腎移植を同病院で初めて実施したと発表した。生体臓器移植は原則として親族間でしか認められておらず、公表は初めて。レシピエント（移植患者）、ドナーとも術後の経過は良好で、既に退院したという。同病院によると、２人はいずれも京都市在住の女性で、２０１９年３月から同居。同性パートナーとして同市のパートナーシップ宣誓制度に申請し、２３年８月