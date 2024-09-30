ABEMAオリジナル連続ドラマ『透明なわたしたち』(毎週月曜23:00〜)第3話が、きょう30日に配信される。碧(福原遥)○SNSで「犯人は高木」と拡散渋谷スクランブル交差点で起こった無差別傷害事件の犯人が喜多野(伊藤健太郎)なのではないかと疑いを強める碧(福原遥)だったが、SNSで「犯人は高木(倉悠貴)」と拡散されることに。碧は高木のオフィスへ向かうも、取材を断られてしまう。一緒に事件の調査を進める梨沙(武田玲奈)から「もし2