NTTドコモは、10月に実施する「dポイント」「d払い」のキャンペーンを発表した。 「すき家」などゼンショーの店舗で最大200倍 ゼンショーの店舗では、「【ゼンショー】秋のブランド横断キャンペーン」として、還元キャンペーンが実施される。期間は10月1日～31日。 「すき家」「はま寿司」「ココス」などが対象で、dポイントカードを定時して、1ポイント以上貯