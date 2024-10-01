ヤマハ発動機は３０日、日高祥博社長（６１）が同日付で辞任し、渡部克明会長（６４）が１０月１日付で社長を兼務する人事を発表した。日高氏は９月１６日、自宅で娘に切り付けられ軽傷を負っており、殺人未遂事件として娘は逮捕されていた。日高氏は「お騒がせしていることをおわび申し上げる。父親として家族のケアに専念したいとの考えで辞任する」とコメントを発表した。