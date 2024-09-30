女優の唐田えりか（27）が30日までに自身のインスタグラムを更新。19日から配信スタートしたNetflixドラマ「極悪女王」の撮影でひたむきに練習するモノクロ写真を投稿した。「極悪女王」は、1980年代にカリスマ的人気で女子プロレス旋風を巻き起こしたダンプ松本の知られざる物語を描く半自伝ドラマ。ダンプ松本役はお笑いタレント・ゆりやんレトリィバァ、長与千種役は唐田、ライオネス飛鳥役は女優・剛力彩芽が演じた。