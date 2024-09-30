「ＧＵＣＣＩＣＯＳＭＯＳＡＮＥＸＰＬＯＲＡＴＩＯＮＯＦＨＥＲＩＴＡＧＥグッチ日本上陸６０周年記念展」（１０月１日〜１２月１日）の開幕を控えた３０日、俳優の夏木マリがフォトコールに登壇した。胸元がざっくりと開いたドレスに、カーキ色のロングコートを合わせた夏木は「コートが好きなのでコートを選びましたこの色、とても気に入っています」とほほ笑んだ。展示については、歴史の中にブラッシュアップ