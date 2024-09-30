◇セ・リーグ阪神ーDeNA（2024年9月30日甲子園）今季限りで現役引退する阪神・秋山拓巳投手（33）が、DeNAとの試合前にファイナルピッチセレモニーを行った。「楽しくやりきれたので、すごく気持ちが良いです」。09年ドラフト同期の原口が捕手役を務め、左打席には同学年の筒香が入った。外角低めを狙った直球は制球力が武器の右腕からすれば珍しいショートバウンドとなり「試合でも投げたことないようなストレートを投