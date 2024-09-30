「ＧＵＣＣＩＣＯＳＭＯＳＡＮＥＸＰＬＯＲＡＴＩＯＮＯＦＨＥＲＩＴＡＧＥグッチ日本上陸６０周年記念展」（１０月１日〜１２月１日）の開幕を控えた３０日、同ブランドのグローバル・ブランドアンバサダーを務める俳優の志尊淳がフォトコールに登壇した。アンコーラレッドのスーツに身を包んだ志尊は展示について「日本とＧＵＣＣＩの関係性や、日本ならではの感じられる部分がとてもあって、ものすごい展示にな