◇パ・リーグ西武ー日本ハム（2024年9月30日ベルーナD）俳優の藤原竜也（42）がセレモニアルピッチに登場し、見事なノーバウンド投球を披露した。外崎が捕手を務めると「もう記憶がない。ベンチには小学校の頃から見ていた渡辺監督代行もいて感無量だった」と目を輝かせた。埼玉・秩父市出身で、幼少の頃からのライオンズファン。今季チームは3年ぶりの最下位に沈んだが「今シーズンの思いを爆発させて、来年はリー