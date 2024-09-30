女優・橋本環奈のマネジャーが運営するＳＮＳが３０日に更新され、オフショットが公開された。３０日に橋本が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜・午前８時）がスタート。インスタグラムでは「皆さん見てくれましたかー？朝の連続テレビ小説「おむすび」今日から放送開始です純粋で素朴な結ちゃんがどう成長していくか見守ってください」とつづり、オフショットをアップ。この投稿にファンからは「ナ