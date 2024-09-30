女優で歌手の観月ありさ（47）が30日、自身のインスタグラムを更新。ようやく会えたというアーティストとの2ショットを投稿した。観月は「やっとお会いできた〜」と男性との2ショットを投稿。この男性の正体は「BEGINの島袋優さん」と3人組バンド「BEGIN」のギターでボーカルを務める、島袋優だと明かした。島袋に会いたかった理由については「『ありきたりなキセキ』を楽曲提供して頂きましたが。コロナ禍でなかなかお会い