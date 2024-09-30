記者会見した「大同生命SVリーグ」の選手たち。後列右から高橋藍、山内晶大、西田有志。前列右端は山田二千華＝30日、東京都内10月に始まるバレーボールの新リーグ「大同生命SVリーグ」の開幕記者会見が30日、東京都内で開かれ、男女の選手らが参加した。男子の昨季覇者で10月11日の開幕戦で大阪Bと戦うサントリーの日本代表、高橋藍は「開幕戦を戦えることをうれしく思う。いいものを見せられるように頑張る」と意気込んだ。