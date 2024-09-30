ヤマハ発動機は３０日、日高祥博社長（６１）が同日付で辞任したと発表した。静岡県磐田市の自宅で９月、同居の娘に腕を切りつけられてけがを負い、県警磐田署は娘を殺人未遂容疑で緊急逮捕した。日高氏は「父親として家族のケアに専念したい」としている。渡部克明会長（６４）が１０月１日付で社長を兼務する。