記者団の取材に応じる立憲民主党の野田代表＝30日午後、国会立憲民主党の野田佳彦代表は30日、党の政策決定を担う「ネクストキャビネット（次の内閣）」の20人を発表した。自身がネクスト首相を務める。代表選を争った当選1回の吉田晴美衆院議員をネクストジェンダー・共生・孤独孤立担当相に指名するなど、中堅・若手を積極起用した。女性議員は吉田氏を含め8人。10月1日に「初閣議」を開き、次期衆院選の公約策定に向け協議を