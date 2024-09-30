沖縄・読谷村で起きた車の暴走。29日午後9時前、50代の男が運転する車が急加速し、人だかりに突っ込みました。事故直後の現場には、被害者のものとみられる血痕が確認できます。事故発生時、現場近くの広場で開催されていたお祭りの映像があります。踊りが終わり、場内アナウンスが途切れた直後に「キャー！！」と叫び声が響きます。アナウンス：暴走！？車が暴走しています！現場方向に駆け寄る人や、その場から立ち去る人など、