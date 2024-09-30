埼玉・川口市で撮影された、飲酒運転が死亡事故を引き起こす瞬間。一方通行の標識がある道を猛スピードで逆走してきた車が、画面左から現れた車と交差点で衝突。別のカメラは、逆走車に乗っていた3人の事故直後の信じられない行動を捉えていました。現場は埼玉県のJR西川口駅から1kmほどの場所にある住宅街の交差点。事故は29日の早朝に起きました。逆走車は一方通行を猛スピードで走り交差点に進入。直進していた車の左側に衝突し