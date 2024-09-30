黒柳徹子さんが自身のインスタグラムを更新。現在、黒柳さんが出演している、朗読劇「ハロルドとモード」の楽屋での様子を公開しました。【写真を見る】黒柳徹子さん「楽屋に持ってきたお気に入りのグッズです」自身が出演する朗読劇の楽屋を公開「どれも、可愛いでしょ♥」黒柳徹子さんは「ハロルドとモード3日目です。今年、楽屋に持ってきたお気に入りのグッズです。どれも、可愛いでしょ♥」と、楽屋での写