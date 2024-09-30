Philip Blenkinsop[ブリュッセル ３０日 ロイター] - 欧州連合（ＥＵ）欧州委員会は中国製電気自動車（ＥＶ）への輸入関税について、加盟国による投票後も中国との交渉を続ける方針を各国に伝えた。関係筋が明らかにした。同筋によると、欧州委は関税の最終案を加盟２７カ国に送付した。同時にリサイタルと呼ばれる文書を加え、これまでの中国との協議で補助金を巡る争いは解決していないが、ＥＵ諸国が関税率に合意しても、妥