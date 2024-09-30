車を購入する方法のなかに、「残価クレジット（以下残クレ）」という選択肢があります。一般的には「高級車に低価格で乗れる」「まとまったお金が必要ない」などのメリットがいわれていますが、利用には注意が必要です。今回は、残クレの仕組みと使用する際の注意点について解説します。 残価クレジット（残クレ）とは 残価クレジットとは、車両の購入金額から将来の車の予想価値を残価として差し引いた額を毎月固定金額