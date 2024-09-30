俳優キム・ウビンのNetflix出演作が2作連続でヒットを記録した。【画像】キム・ウビン、過去の「余命宣告」告白彼は「Netflixの作品に出演すると、好成績を残す」という新たな“公式”を作り出している。これは、昨年公開されたドラマ『配達人 〜終末の救世主〜』と。今月から配信中の映画『武道実務官』を通じて立証された。まず、キム・ウビンが変わった挑戦をした『配達人 〜終末の救世主〜』は、深刻な大気汚染によって、酸素