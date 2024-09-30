友だちとしては仲がいいのに、なぜか恋愛対象外にされてしまうという人はいませんか？このような状況になってしまうのは、なにが原因なのでしょうか。今回は、男性から恋愛対象外認定されてしまう女性の特徴を、体験談やインタビューをもとにご紹介します。これを知ることで、自分自身を見つめ直し、より魅力的な存在に近づくヒントを得られるかもしれません。自分を大切にしない男性は、自分を理解し、大切にする女性に魅力を感じ