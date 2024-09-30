自民党の石破総裁は、10月27日投開票の衆議院総選挙に踏み切る考えを示しました。これを受け、県関係の衆院議員も臨戦体制に入っています。 自民党・石破 茂 新総裁：「新政権はできる限り早期に国民の審判を受けることが重要であると」10月9日に衆議院を解散し15日公示・27日投開票で行われる方針が固まった次の衆院選。3年ぶりの選挙戦に向け県内の国会議員も臨戦態勢に入りました。 小森 卓郎 議員：「今回はこれまで3年