【女子旅プレス＝2024/09/30】東京都練馬区の「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、クリスマスシーズン限定の特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」を2024年11月9日（土）から2025年1月5日（日）まで初開催する。【写真】「ハリー・ポッター」スタジオツアー東京お披露目、魔法界に迷い込み映画製作の裏側を学ぶ＜体験レポ＞◆特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」日本