都電の「急坂区間」にあった橋上線路東京都は2024年9月27日、文京区の神田川に架かる「白鳥橋」で、廃止された都電の遺構が発見されたと発表しました。10月に一般公開をおこなうとしています。都電の「廃線跡」が発見!?（画像：写真AC）。白鳥橋は、飯田橋から北上する神田川（と目白通り）が、西へ大きく向きを変えるところにあります。【画像】えっ…!? これが発見された半世紀前の「都電の廃線跡」です（22枚）白鳥橋