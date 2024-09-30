世界最大級の宿泊予約プラットフォーム「Airbnb」ならびに、その日本法人であるAirbnb Japanが2024年9月、10月、11月の秋に向けたトラベルトレンドを発表。秋のトラベルトレンドやAirbnbのサービスについて、担当者に聞いてみた。 【写真】黒姫山の絶景を楽しむ、貸切サウナ付き一軒家 「クロヒメカイタク」この秋のトラベルトレンドは？ーーこの秋に向けたトラベルトレンドを発表されましたが、今季の傾向について教えてください