石破新総裁の“解散表明”を受け、県内の立候補予定者たちの動きも慌ただしくなっています。静岡3区では、裏金や女性問題などを理由に衆院議員を辞職した宮沢博行さんが、無所属での出馬を表明しました。磐田市や掛川市など5市1町が選挙区となる衆院静岡3区。元自民党の宮沢博行さんは、30日午前に磐田市で会見を開きました。（宮沢博行氏）「大変多くの皆さま方にご迷惑をおかけしたことを、あらためてお詫びします。誠に申し訳ご