パリオリンピックとパラリンピックで金メダルを獲得したレスリングの櫻井つぐみ選手と清岡幸大郎選手、車いすラグビーの池透暢選手に、高知新聞社は『高新スーパーアスリート賞』を贈り、3人の偉業を称えました。高知新聞社では、櫻井選手・清岡選手・池選手の金メダル獲得を受けて、高知県のスポーツ史に残る快挙を達成した選手に贈る『高新スーパーアスリート賞』を創設し、9月