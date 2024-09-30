高知県勢として92年ぶりの金メダルを獲得したパリオリンピック・レスリング日本代表の櫻井つぐみ選手は香南市、清岡幸大郎選手は高知市に生まれました。2人がレスリングを始めたのは3歳の時、櫻井選手の父・優史さんの高知レスリングクラブで2人は切磋琢磨しながらメキメキと力をつけていきました。小学生のときの櫻井選手は当時の取材に話しました。■櫻井選手「夢はオリンピックで金」一方、清岡選手も高校生の時の取材に夢をこ