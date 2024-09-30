伊東市のミカン狩り園では、10月1日の開園を前に、招待された地元の保育園児たちが9月30日、ミカン狩りを体験しました。伊東市の伊東みかん園協会に加盟する3地区10軒の農園では、10月1日からミカン狩りが始まります。極早生の温州みかん「由良（ゆら）」が色づきはじめたこちらの農園では、開園を前に地元の保育園児たちをみかん狩りに招待しました。園児たちは、もぎとったばかりのミカンの皮をむいて、甘酸っぱい秋の味覚を楽し