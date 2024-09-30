俳優の藤原竜也が9月30日、埼玉・ベルーナドームで行われた西武ライオンズ対北海道日本ハムファイターズ戦のセレモニアルピッチに登場した。【写真】楽しそう！藤原竜也とともに盛り上がる選手陣長年のライオンズファンで、2021年シーズン以来となるベルーナドームでのセレモニアルピッチ。前回は、ノーバウンドでの見事なピッチングを披露していた。藤原は大の獅子党だけに、この日も緊張の面持ちでマウンドへ向かう途中、セ