俳優の志尊淳（29）は30日、GUCCIの日本上陸60周年を記念して、京都市京セラ美術館で開かれた展覧会「GUCCI COSMOS」（京都市左京区、10月1日〜12月1日）のフォトコールに出席。「より深く（GUCCIの）歴史に接することができました。日本ならではのものすごい展示です」とGUCCIブランドアンバサダーとしてブランドをPRした。アンコーラレッドのスーツ、超ロングタイに身を包んだ志尊。「アンバサダーになって3年。統一感のある