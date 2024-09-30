土俵入りする大関大の里（右手前から2人目）＝両国国技館大相撲秋場所後に大関に昇進した大の里が30日、東京・両国国技館で行われた第81回全日本力士選士権に出場し、新大関として初めて土俵上での公式行事に参加した。土俵入りで「新大関大の里」とアナウンスされると、館内のファンから喝采。「良かったですね」と実感を込めた。幕内トーナメントは決勝で大関琴桜に寄り切られて準優勝だったが、1回戦では若隆景を豪快につり