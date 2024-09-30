三井住友海上火災保険は30日、複数の保険会社の商品を扱う「乗合代理店」に出向していた社員が競合他社の契約に関する1万2846件の情報を抜き取り、三井住友海上に漏らしていたことが新たに分かったと発表した。8月末時点では128件としていたが、継続調査で大幅に増えた。内訳は個人が1万1831人分、法人が1015社分。競合他社も含めたシェアの確認や商品提案の可能性を探るため、契約者の名前や契約している保険会社名、満期日と