去年12月、半世紀余りの歴史に幕を下ろした名古屋の星が丘ボウル。跡地の再開発計画を発表しました。 【写真を見る】「星が丘ボウル」跡地に椙山女学園大学の新施設&商業エリア2027年春オープン予定 去年12月、建物や機械の老朽化などを理由に53年の歴史に幕を下ろした星が丘ボウル。跡地の再開発を手がける東山遊園が30日、事業計画を発表しました。 それによりますと、再開発では跡地を3つの区分に分け、2027年の