タレントの小池里奈（31）が30日、自身のインスタグラムを更新。ヌーディーなランジェリーカットを公開した。小池はベージュのランジェリーを身に着けた1枚をアップ。「小池里奈×江戸川乱歩『黒蜥蜴』週刊現代デジタル写真集本日発売になりました」と告知し、「妖艶な一面を引き出していただきましたぜひチェックしてくださいね」と呼びかけた。この告知にファンからは「セクシー」「男性では絶対まねできない体の美しいライ