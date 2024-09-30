剛力彩芽（32）が、2年半ぶりにニッポン放送でラジオ番組を担当することが30日、決まった。10月5日スタートの新番組「GaiXer presents剛力彩芽は未来を編む」（土曜午後4時50分）でパーソナリティーを務める。剛力が同局でレギュラーパーソナリティーを務めるのは、22年に終了した「SDGs MAGAZINE」以来2年半ぶり。番組タイトルは自身が考えたもので、「これまでの成功パターンが通用しにくい現代において、過去の知見と最新のAI