国慶節（建国記念日、10月1日）連休における鉄道特別輸送体制は9月29日から10月8日までの計10日間となっており、全国の鉄道利用客は延べ1億7500万人に達するとみられている。新華網が伝えた。（提供/人民網日本語版・編集/KM）