Image: Gizmodo US - Generated with Facebook Messanger 結局、使う人次第よねと。Metaが開発者向けカンファレンス「Meta Connect 2024」を開催し、AIに関してもいろんなアップデートを発表しました。米GizmodoのFlorence Ion記者が、MetaのAIアシスタント「Meta AI」を使った画像生成にハンズオンしていますが…以下どうぞ。近頃は生成AIがどこにでも浸透してしまいました。もはや何らかの