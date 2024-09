ウェスティンホテル横浜が、2024年のクリスマスケーキをプレス関係者にお披露目しました。2024年は「Cheers to the Holidays!」をテーマとしたクリスマスケーキだけでなく、同ホテル初、和の素材を使ったシュトーレンやクリスマス限定クッキーも販売します(画像はプレス発表会で筆者撮影、一部提供)。【全5種】注目は昭和レトロなビュッシュ・ド・ノエル! ホテルニューグランドのクリスマスケーキ2024年のテーマは「Cheers to