国民スポーツ大会（国スポ）が30日、佐賀県の神埼市神埼中央公園体育館などで会期前競技が行われ、剣道の成年男子は地元の佐賀が3位決定戦で埼玉を4―0で破った。準決勝で千葉に2―2の本数差（4―6）で惜敗したが、埼玉との3位決定戦は先鋒の小川夢希也（NTTドコモ）から副将まで一気に4連勝して決着をつけた。監督兼大将の古賀禎彦（イオン九州）は「優勝を目指していたが3位は悪い結果ではない。銅メダルは（佐賀の剣道界に