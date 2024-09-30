台風10号の影響で東九州自動車道の、のり面が崩落し臼杵～津久見間が通行止めとなって1か月、現場では24時間態勢で復旧作業が進められています。 【写真を見る】東九州自動車道の臼杵～津久見間通行止め解除は当初の予定通リおよそ1か月から1か月半後大分 台風10号による大雨でのり面が崩落した東九州自動車道。発災から2日後には法面がさらに滑り落ち臼杵・津久見間は先月29日から全面通行止めが続いていま