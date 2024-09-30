大相撲で大関に昇進した海洋高校出身の大の里が新潟県糸魚川市に凱旋！自身がデザインされたラッピング列車のお披露目イベントなどに登場し、糸魚川市が熱気に包まれました。多くの声援が飛ぶ中、糸魚川市の青海駅に姿を現した新大関・大の里。ホームで待っていたのは、自身がデザインされたラッピング列車です。海洋高校出身の力士を応援しようと、糸魚川市が企業版ふるさと納税を活用し、特別に用意したこの列車に自らも乗