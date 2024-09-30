記者会見する九州産交バスの岩崎司晃社長（中央）ら＝30日午後、熊本市熊本県内でバスや私鉄を運行する5社は30日、「Suica」など全国各地で相互利用できる10種の交通系ICカードによる運賃決済を11月15日に終了すると発表した。決済端末の更新費用が高額となるため。地域限定のICカードや現金は引き続き利用できるため、乗客の約75％に影響はないとしている。5社によると、全国相互利用のICカードを導入した後、離脱するのは全